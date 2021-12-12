Экс-капитан "Боруссии" высказался о возможном уходе Холанда в "Баварию"

Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Экс-голкипер дортмундской "Боруссии" Роман Вайденфеллер поделился мнением о возможном трансфере норвежского форвард "шмелей" Эрлинга Холанда в "Баварию".

"Конечно, я считаю, что "Бавария" уже связывалась с ним. Даже если они говорят всему миру, что не могут позволить этот трансфер.

Но "Баварии" всегда удавалось контактировать у всех за спиной и спрашивать, возможен ли переход.

Все в руках Холанда, в итоге все будет решать он. "Боруссия" и ее фанаты были счастливы, если бы он продолжил играть здесь", – сказал Вайденфеллер.

Также не пропустите: Хави поделился трансферными планами "Барселоны". | http://soccernews.ru