Экс-капитан "Челси" Кэйхилл выбрал новый клуб

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Экс-капитан "Челси" Кэйхилл выбрал новый клуб

Фото твиттер "Борнмута"

"Борнмут" на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего защитника и капитана "Челси" Гари Кэйхилла.

Клуб из Чемпионшипа подписал с 35-летним футболистом контракт, рассчитанный до конца сезона.

"Вишни" заполучили опытного центрбека бесплатно. Этим летом у него истекло соглашение с "Кристал Пэлас".

Рыночная стоимость Кэйхилла оценивается в 1,5 миллиона евро.

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