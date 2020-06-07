Экс-капитан "Динамо" рассказал, как он едва не подрался с фанатами клуба

Бывший защитник московского "Динамо" Леандро Фернандес рассказал, что он был готов подраться с фанатами клуба, которые обстреляли команду на тренировке из пейнтбольных пистолетов.

"Это было безумие. У нас был большой спад, мы не могли долгое время выиграть. Если я бы не был капитаном, я бы не выдержал и высказался. Я сразу же позвонил переводчику, чтобы он позвонил руководству клуба и там связались с людьми из числа наших ультрас. Я помню, что я сказал ему по телефону, что, если бы они хотели подраться, то я бы без проблем подрался. Они бы избили меня, но я бы стоял на ногах. Через две минуты они звонят мне и говорят, что ко мне нет никаких претензий", — сказал Фернандес в интервью каналу "Футбол Бахо Серо" в YouTube.

Фернандес выступал за "Динамо" с 2006 по 2014 год, провел за московский клуб более 200 матчей в чемпионате России и забил 15 голов. Становился бронзовым призером чемпионата России, а также доходил с клубом до финала национального кубка.

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