Экс-капитан "Динамо" рассказал, как он едва не подрался с фанатами клуба

Теги динамо москвалеандро фернандес

Экс-капитан "Динамо" рассказал, как он едва не подрался с фанатами клуба

Бывший защитник московского "Динамо" Леандро Фернандес рассказал, что он был готов подраться с фанатами клуба, которые обстреляли команду на тренировке из пейнтбольных пистолетов.

"Это было безумие. У нас был большой спад, мы не могли долгое время выиграть. Если я бы не был капитаном, я бы не выдержал и высказался. Я сразу же позвонил переводчику, чтобы он позвонил руководству клуба и там связались с людьми из числа наших ультрас. Я помню, что я сказал ему по телефону, что, если бы они хотели подраться, то я бы без проблем подрался. Они бы избили меня, но я бы стоял на ногах. Через две минуты они звонят мне и говорят, что ко мне нет никаких претензий", — сказал Фернандес в интервью каналу "Футбол Бахо Серо" в YouTube.

Фернандес выступал за "Динамо" с 2006 по 2014 год, провел за московский клуб более 200 матчей в чемпионате России и забил 15 голов. Становился бронзовым призером чемпионата России, а также доходил с клубом до финала национального кубка.

Не пропустите: "Динамо" и "Локомотив" сыграли вничью в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бывший игрок "Рубина" ярко высказался о Владимире Путине

Бывший игрок "Рубина" ярко высказался о Владимире Путине

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов