Экс-капитан "молодежки" "Барселоны" перешел в украинскую "Ворсклу"

Теги ворсклабарселонатрансферы

Экс-капитан "молодежки" "Барселоны" перешел в украинскую "Ворсклу"

Бывший капитан молодежного состава "Барселоны" Хуан Мануэль Гарсия Рей перешел в "Ворсклу", сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался украинскому клубу бесплатно.

22-летний Рей в сезоне-2013/14 выиграл с "Барселоной" Юношескую Лигу УЕФА. Его последним клубом был молодежный состав "Ливерпуля" U23, за который он провел 26 матчей и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: Ван Гал раскритиковал "Барселону" из-за Френки де Йонга. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Вьери рассказал, что будет с футболом после ухода Месси и Роналду

Вьери рассказал, что будет с футболом после ухода Месси и Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 5 15
2 Десна Чернигов Десна Чернигов 6 11
3 Заря Луганск Заря Луганск 5 10
4 Александрия Александрия 6 9
5 Dnipro-1 Dnipro-1 6 8
6 Ворскла Ворскла 6 7
7 Динамо Киев Динамо Киев 4 7
8 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 6 7
9 Львов Львов 5 6
10 Карпаты Львов Карпаты Львов 6 5
11 Мариуполь Мариуполь 4 4
12 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 5 1
Полная таблица

топ-5 тегов