Экс-капитан "молодежки" "Барселоны" перешел в украинскую "Ворсклу"

Бывший капитан молодежного состава "Барселоны" Хуан Мануэль Гарсия Рей перешел в "Ворсклу", сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался украинскому клубу бесплатно.

22-летний Рей в сезоне-2013/14 выиграл с "Барселоной" Юношескую Лигу УЕФА. Его последним клубом был молодежный состав "Ливерпуля" U23, за который он провел 26 матчей и отдал одну результативную передачу.

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