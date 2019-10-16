Экс-капитан "Реала" может возглавить сборную Эквадора
Бывший капитан мадридского "Реала" Фернандо Йерро является кандидатом на пост главного тренера сборной Эквадора.
Как сообщает Marca, представители эквадорской футбольной федерации уже провели переговоры с испанским специалистом, однако окончательное решение о его назначении ещё не принято.
Йерро начал свою тренерскую карьеру в 2014 году, став ассистентом Карло Анчелотти в "Реале". После этого он работал в "Реале Овьедо" и сборной Испании.
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