Экс-капитан сборной Англии Бекхэм посетил стадион "Тоттенхэма"

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Экс-капитан сборной Англии Бекхэм посетил стадион "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью провел экскурсию по базе клуба для экс-капитана сборной Англии Дэвида Бэкхэма. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Ты счастливчик, так как один из немногих еще похож на игрока после завершения игровой карьеры.

У большинства проблемы со спиной, коленями и лодыжками. Вот увидишь, ребята, которые закончат свои карьеры будут выглядеть иначе", - сказал специалист.

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