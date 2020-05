Экс-капитан сборной Англии Бекхэм посетил стадион "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью провел экскурсию по базе клуба для экс-капитана сборной Англии Дэвида Бэкхэма. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Ты счастливчик, так как один из немногих еще похож на игрока после завершения игровой карьеры.

У большинства проблемы со спиной, коленями и лодыжками. Вот увидишь, ребята, которые закончат свои карьеры будут выглядеть иначе", - сказал специалист.

& :



Earlier this season, @AIAGroup_Press brought together Jose and David Beckham at Tottenham Hotspur Stadium to talk preparations, mental wellness and healthy lifestyles.#AIASpurs ⚪️ #COYS pic.twitter.com/3vFxTBETM0