Экс-капитан "Спартака" Глушаков и футболистка ЦСКА Коваленко целовались во время дерби

Экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков присутствовал на матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3) со своей девушкой - футболисткой "армейцев" Ксенией Коваленко.

Камера запечатлела, как пара мило общалась и несколько раз поцеловалась.

Благодаря победе ЦСКА, имея в активе 13 баллов, поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" с 14 очками остался на второй позиции.

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