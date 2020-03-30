Экс-капитан "Спартака" Титов сравнил клуб с коронавирусом

Экс-капитан "Спартака" Егор Титов рассказал, в чем секрет московского клуба. Об этом сообщает "Гол".

"Спартак" - особенное чувство, когда находишься в команде. Всегда был позитив, даже если бывали неудачные матчи. Это была катастрофа. Работая под руководством Романцева, понимаешь, что каждая тренировка и каждый эпизод должны быть отработаны на максимуме с полной концентрацией. Если ты этого не делал, то в "Спартаке" не задерживался. Таких было мало.

В чем магия "Спартака"? Это как коронавирус. Один чихнул - заболели четыре сразу. Еще раз чихнули - уже 16. "Спартак" влюблял поколения игрой. Все же вспоминают, как еще играл Симонян и великие спартаковцы. Как дерево. Посадили маленькую веточку, а через 100 лет это огромный дуб. Смотришь вверх - не видно ни конца, ни края. Это про "Спартак", про его болельщиков", - сказал Титов.

Экс-футболист защищал цвета "Спартака" с 1992 по 2008 год.

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