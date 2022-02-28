Экс-капитан "Зенита" Кришито посреди сезона уедет в МЛС

Фото инстаграм Доменико Кришито

Защитник "Дженоа" Доменико Кришито заключил контракт с "Торонто", утверждает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, 35-летний футболист подписал с канадским клубом соглашение на два года.

Сообщается, что итальянец присоединится к своей новой команде уже в марте.

Кришито известен по выступлениям за "Зенит" в период с 2011 по 2018 год. В текущем сезоне он сыграл за "Дженоа" 16 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

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