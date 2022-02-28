Экс-капитан "Зенита" Кришито посреди сезона уедет в МЛС

Теги дженоадоменико кришитоторонтотрансферы

Экс-капитан "Зенита" Кришито посреди сезона уедет в МЛС

Фото инстаграм Доменико Кришито

Защитник "Дженоа" Доменико Кришито заключил контракт с "Торонто", утверждает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, 35-летний футболист подписал с канадским клубом соглашение на два года.

Сообщается, что итальянец присоединится к своей новой команде уже в марте.

Кришито известен по выступлениям за "Зенит" в период с 2011 по 2018 год. В текущем сезоне он сыграл за "Дженоа" 16 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Клуб МЛС зовёт Бускетса. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Шальке" расторг контракт с "Газпромом"

"Шальке" расторг контракт с "Газпромом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов