Экс-капитана "Рубина" Харламова приговорили к 12 годам тюремного заключения
47-летний бывший защитник и капитан "Рубина" Сергей Харламов отправится в тюрьму, утверждает ТАСС.
Экс-футболиста осудили на 12 лет колонии общего режима за "организацию преступного сообщества" и "мошенничество".
Харламов признан виновным в продвижении финансовой пирамиды, которая, по некоторым данным, нанесла ущерб в размере 1,4 миллиарда рублей.
Игрок выступал за "Рубин" с 1990 по 1993, а также с 1997 по 2004 год. Становился с командой бронзовым призёром чемпионата России в 2003 году.
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