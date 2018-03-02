Экс-кипер "Ливерпуля" перешел в "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" объявил о переходе бразильского вратаря Диего Кавальери, сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер являлся свободным агентом, достался "орлам" бесплатно и подписал с ними соглашение до конца нынешнего сезона.

35-летний Кавальери ранее выступал за "Палмейрас", "Ливерпуль", "Чезену" и "Флуминенсе". За сборную Бразилии сыграл 3 матча. Чемпион Бразилии, обладатель Кубка Конфедераций. Ориентировочная стоимость кипера составляет 1,75 миллиона евро.

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