Экс-лидер "Зенита" может перейти в "Краснодар"

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Экс-лидер "Зенита" может перейти в "Краснодар"

"Краснодар" не договорился с защитником "Андерлехта" Урошем Спаичем и теперь проявляет интерес к игроку обороны "Остенде" Николасу Ломбертсу.

"Пока это слухи, но если "Краснодар" сделает предложение, Ломбертс его рассмотрит. Он любит Россию, и с радостью туда вернётся. Одному из клубов - Николас точно скажет "да", - приводят слова агента Ломбертса Сантуша Верхлуста российские СМИ.

Напомним, что ранее 33-летний Ломбертс в течение 11 лет выступал за "Зенит".

Не пропустите: "Краснодар" нацелился на защитника "Андерлехта". | http://soccernews.ru

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