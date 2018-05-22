Экс-лидер "Зенита" может перейти в "Краснодар"

"Краснодар" не договорился с защитником "Андерлехта" Урошем Спаичем и теперь проявляет интерес к игроку обороны "Остенде" Николасу Ломбертсу.

"Пока это слухи, но если "Краснодар" сделает предложение, Ломбертс его рассмотрит. Он любит Россию, и с радостью туда вернётся. Одному из клубов - Николас точно скажет "да", - приводят слова агента Ломбертса Сантуша Верхлуста российские СМИ.

Напомним, что ранее 33-летний Ломбертс в течение 11 лет выступал за "Зенит".

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