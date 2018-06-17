Экс-лидер "Зенита" стал свободным агентом

Чешская "Славия" рассталась с португальским полузащитником Мигелем Данни, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста завершился срок контракта и чехи решили его не продлевать.

В минувшем сезоне 34-летний Данни провел за "Славию" 32 матча, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, что ранее он выступал за "Зенит" с 2008 по 2017 годы.

Также "Славия" рассталась с экс-форвардом ЦСКА Томашем Нецидом.

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