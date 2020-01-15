Экс-начальник команды ЦСКА рассказал о взаимоотношениях с Карвалью

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Экс-начальник команды ЦСКА рассказал о взаимоотношениях с Карвалью

Бывший начальник команды ЦСКА Сергей Якунчиков рассказал, с кем ближе всего общался из футболистов московского клуба.

Функционер признался, что из легионеров сблизился с полузащитником Даниэлом Карвалью.

"Сентябрь 2005-го, день матча со "Спартаком". В шесть утра у меня родился сын, а на шестой минуте дерби Карвалью с передачи Вагнера забил единственный гол в матче. Отметили вдвоем, качая ребенка в люльке. Мы с женой (уже бывшей) выбирали из трех имен для сына, и в тот момент я определился: Данька. Не Данила, а именно Даниил", - рассказал Якунчиков.

Также функционер заявил, что всегда переживал за хавбека из-за того, что из-за веса ему не удается раскрыться.

"Даниэл всегда страдал по этому поводу. Истязал себя тренировками по жаре в двух-трех болоньках. Вставал после них на весы - а там всего минус триста граммов. Срывал с себя эти куртки, падал и плакал. Вот и срывался. Чтобы похудеть, Карвалью вообще должен был ничего не жрать", - сказал Якунчиков.

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