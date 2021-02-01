Экс-нападающего "Шахтёра" Селезнёва отчислили из "Колоса" за грубое нарушение режима
Форвард "Колоса" Евгений Селезнёв со скандалом покинул тренировочный сбор своей команды в Турции.
По информации Football.ua, 35-летнего футболиста отчислили из состава по решению главного тренера Руслана Костышина.
Причиной санкций стало грубое нарушение режима. Что именно сделал украинский нападающий, пока неизвестно.
Селезнёв известен по выступлениям за "Шахтёр", "Днепр", "Кубань", "Малагу" и турецкие клубы.
В "Колос" игрок перебрался в сентябре 2020 года, в его активе 5 голов и 1 ассист в 12 матчах.
Не пропустите: Экс-форвард ЦСКА Витиньо может перейти в украинский клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" отдал в аренду "Алавесу" 19-летнего вингера
-
Юра Мовсисян завершил карьеру
-
"Спартак" арендует Промеса с обязательством выкупа
-
Экс-нападающего "Шахтёра" Селезнёва отчислили из "Колоса" за грубое нарушение режима
-
Официально: Тосун вернулся в "Бешикташ"
-
"Валенсия" взяла в аренду итальянского форварда
-
Ибрагим Афеллай объявил о завершении карьеры
-
Икарди стал жертвой ограбления
-
Моуринью прокомментировал поражение "Тоттенхэма" от "Брайтона"
-
"Аякс" определился с заменой для Промеса
-
Берг назвал самого серьёзного соперника в РПЛ
-
Месси забил больше штрафных с четырёх последних попыток, чем с предыдущих 62-х
-
Главные новости дня: 31 января
-
Сенсационное поражение ПСЖ, "Лилль" выходит в лидеры, "Монако" Головина снова побеждает: все результаты 22-го тура Лиги 1
-
"Интер" расправился с "Беневенто", "Лацио" отомстил в гостях "Аталанте", а "Милан" снова побеждает: все результаты 20-го тура Серии А
-
"Монако" на выезде победил "Нант". Головин вышел на замену
-
"Барселона" дома отомстила "Атлетику" за поражение в Суперкубке. Месси забил со штрафного
-
Безголевая скука в Лондоне, "Ливерпуль" победил второй раз подряд, а "Тоттенхэм" второй раз подряд проиграл: все результаты 21-го тура АПЛ
-
"Тоттенхэм" терпит второе поражение подряд в АПЛ
-
1
Черданцев пожаловался на доход: "400-500 тысяч рублей за вечер можно было раньше заработать. Сейчас цены упали минимум вдвое"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13