Экс-нападающего "Шахтёра" Селезнёва отчислили из "Колоса" за грубое нарушение режима

Теги колос ковалёвкаевгений селезнёв

Экс-нападающего "Шахтёра" Селезнёва отчислили из "Колоса" за грубое нарушение режима

Форвард "Колоса" Евгений Селезнёв со скандалом покинул тренировочный сбор своей команды в Турции.

По информации Football.ua, 35-летнего футболиста отчислили из состава по решению главного тренера Руслана Костышина.

Причиной санкций стало грубое нарушение режима. Что именно сделал украинский нападающий, пока неизвестно.

Селезнёв известен по выступлениям за "Шахтёр", "Днепр", "Кубань", "Малагу" и турецкие клубы. 

В "Колос" игрок перебрался в сентябре 2020 года, в его активе 5 голов и 1 ассист в 12 матчах.

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