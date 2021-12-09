Экс-нападающий "Бока Хуниорс" Морено умер в 41 год

Фото твиттер Pavel Pardo

"Бока Хуниорс" на своём официальном сайте сообщил о смерти бывшего форварда команды Альфредо Морено.

Футболист ушёл из жизни в 41-летнем возрасте после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Boca Juniors lamenta el fallecimiento de Alfredo Moreno, jugador surgido de la Inferiores y dos veces campeón con 18 goles en 38 partidos. Acompañamos a la familia en este triste momento y lo recordaremos por siempre con la alegría de sus festejos. pic.twitter.com/NMtRjdE13F — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) December 8, 2021

Морено завершил карьеру в 2018 году. Он выступал за аргентинские, мексиканские и китайские клубы.

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