Экс-нападающий "Бока Хуниорс" Морено умер в 41 год

1 Теги бока хуниорс

Экс-нападающий "Бока Хуниорс" Морено умер в 41 год

Фото твиттер Pavel Pardo

"Бока Хуниорс" на своём официальном сайте сообщил о смерти бывшего форварда команды Альфредо Морено.

Футболист ушёл из жизни в 41-летнем возрасте после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Морено завершил карьеру в 2018 году. Он выступал за аргентинские, мексиканские и китайские клубы.

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Комментарии

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