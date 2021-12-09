Экс-нападающий "Бока Хуниорс" Морено умер в 41 год
Фото твиттер Pavel Pardo
"Бока Хуниорс" на своём официальном сайте сообщил о смерти бывшего форварда команды Альфредо Морено.
Футболист ушёл из жизни в 41-летнем возрасте после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Boca Juniors lamenta el fallecimiento de Alfredo Moreno, jugador surgido de la Inferiores y dos veces campeón con 18 goles en 38 partidos. Acompañamos a la familia en este triste momento y lo recordaremos por siempre con la alegría de sus festejos. pic.twitter.com/NMtRjdE13F— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) December 8, 2021
Морено завершил карьеру в 2018 году. Он выступал за аргентинские, мексиканские и китайские клубы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18