Экс-нападающий ЦСКА покинет "Бешикташ"

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав в скором времени покинет "Бешикташ". Об этом сообщает в твиттере журналист Андре Эрнан.

Клуб начал переговоры о расторжении контракта бразильского игрока.



По данным издания, в игроке заинтересован клуб "Коринтианс", который готов приобрести нападающегосразу после того, как он станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 16 матчах и отметился семью голами.

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