Экс-нападающий дортмундской "Боруссии" Ридле раскритиковал Усмана Дембеле

Экс-форвард дортмундской "Боруссии" Карл-Хайнц Ридле поделился мнением о поведении Усмана Дембеле при переходе в "Барселону".

"Боруссия" знала, что удержать Дембеле будет трудно, так как он хотел играть за "Барселону". Его поведение было вопиющим. Не понравилось, каким образом он давил на "Дортмунд". За подобные вещи его следовало отстранить от футбола" - приводит слова Ридле Goal.com.

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