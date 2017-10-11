Экс-нападающий дортмундской "Боруссии" Ридле раскритиковал Усмана Дембеле
Экс-форвард дортмундской "Боруссии" Карл-Хайнц Ридле поделился мнением о поведении Усмана Дембеле при переходе в "Барселону".
"Боруссия" знала, что удержать Дембеле будет трудно, так как он хотел играть за "Барселону". Его поведение было вопиющим. Не понравилось, каким образом он давил на "Дортмунд". За подобные вещи его следовало отстранить от футбола" - приводит слова Ридле Goal.com.
Читайте также: Вот так бы выглядели тройки лучших игроков мира последних лет без Месси и Роналду. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главный тренер сборной Шотландии Стракан отправлен в отставку
-
Неймар опередил Месси в рейтинге самых бьющих игроков квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке
-
Ибрагимович близок к возвращению в строй
-
Мариано Диас хочет играть за сборную Испании
-
Шевченко призвал дать Монтелле время на построение команды
-
Канте пропустит больше, чем предполагалось ранее
-
Левандовски сравнил тренировки под руководством Хайнкеса и Анчелотти
-
Иванов пропустит матч со "Спартаком"
-
Карвахаль вылечился от вирусной инфекции, влияющей на сердце
-
"Порту" продлил Абубакара
-
Тассотти поделился ожиданиями от миланского дерби
-
"РБ Лейпциг" в 2015 году был близок к покупке Мбаппе
-
Уилшер: "Ляказетт является одним из лучших нападающих в мире"
-
Мюллер: "После смены тренера мы не должны думать, что теперь победы у нас в кармане"
-
"Ювентус" может отказаться от идеи приобретения Эмре Джана
-
Мустафи выбыл на шесть недель из-за травмы
-
Зидан может побить рекорд Гвардиолы
-
Черчесов рассказал, на что намерена претендовать сборная России на домашнем Чемпионате Мира
-
"Реал" определился с размером предложения по Алабе
-
За продление контракта "Барселона" выплатит Месси бонус в размере почти 100 миллионов евро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|7
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|7
|14
|3
|Хоффенхайм
|7
|14
|4
|Ганновер 96
|7
|12
|5
|Аугсбург
|7
|11
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|11
|7
|РБ Лейпциг
|6
|10
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|10
|9
|Шальке
|7
|10
|10
|Герта
|7
|9
|11
|Байер Леверкузен
|7
|8
|12
|Вольфсбург
|7
|7
|13
|Майнц 05
|7
|7
|14
|Штутгарт
|7
|7
|15
|Фрайбург
|7
|7
|16
|Гамбург
|7
|7
|17
|Вердер Бремен
|7
|4
|18
|Кельн
|6
|1