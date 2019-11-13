Экс-нападающий "Локомотива" подтвердил, что Муслин ставил игроков в состав за деньги

Теги локомотив москваисо каньендаславолюб муслин

Экс-нападающий "Локомотива" подтвердил, что Муслин ставил игроков в состав за деньги

Бывший форвард "Локомотива" Исо Каньенда заявил, что экс-наставник "железнодорожников" Славолюб Муслин действительно требовал деньги у игроков за место в составе команды.

"Было такое! Муслин сказал: "Если хочешь остаться в "Локомотиве", надо платить деньги". Две с половиной тысячи долларов каждый месяц. Я сразу отказался: "Я так не могу играть. Если надо, без проблем вернусь в "Ростов". В "Локомотиве" были высокие зарплаты, но много заработать я не успел - всего шесть месяцев там был", - сказал Каньенда.

Африканец числился в "Локомотиве" с 2005 по 2008 год, но большую часть этого периода провёл в арендах.

Муслин возглавлял столичную команду в 2006 году. Ранее серба обвинял в вымогательстве бывший игрок "Краснодара" Олег Самсонов.

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