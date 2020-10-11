Экс-нападающий "Рубина" Кабзе: "Дзюба - самый опасный игрок для Турции"

Экс-игрок "Рубина" Хасан Кабзе рассказал, чего ждет от предстоящего матча 3-го тура Лиги наций России с Турцией.



Встреча состоится сегодня, 11 октября, в Москве.



"Россия очень хорошо начала на старте: две игры - две победы. Это важно для уверенности команды. Сейчас ваша сборная играет в яркий футбол.

Сборная Турции начала не так уверенно, но у нас хорошая мотивация. Мы боремся и будем бороться до конца. У сборной Турции есть дружный коллектив. Это главное. Мы будем стараться изо всех сил, и я надеюсь, что мы выиграем. Но, конечно же, это будет сложная игра для каждой команды.

Я думаю, что Артём Дзюба для нас самый опасный игрок. Именно за счёт своего роста и мощи. Кстати, Дзюба не так популярен в Турции, как вы думаете", - цитирует Кабзе Metaratings.

Ранее сборная России проиграла Швеции в товарищеском матче со счетом 1:2.

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