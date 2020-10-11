Экс-нападающий "Рубина" Кабзе: "Дзюба - самый опасный игрок для Турции"
Экс-игрок "Рубина" Хасан Кабзе рассказал, чего ждет от предстоящего матча 3-го тура Лиги наций России с Турцией.
Встреча состоится сегодня, 11 октября, в Москве.
"Россия очень хорошо начала на старте: две игры - две победы. Это важно для уверенности команды. Сейчас ваша сборная играет в яркий футбол.
Сборная Турции начала не так уверенно, но у нас хорошая мотивация. Мы боремся и будем бороться до конца. У сборной Турции есть дружный коллектив. Это главное. Мы будем стараться изо всех сил, и я надеюсь, что мы выиграем. Но, конечно же, это будет сложная игра для каждой команды.
Я думаю, что Артём Дзюба для нас самый опасный игрок. Именно за счёт своего роста и мощи. Кстати, Дзюба не так популярен в Турции, как вы думаете", - цитирует Кабзе Metaratings.
Ранее сборная России проиграла Швеции в товарищеском матче со счетом 1:2.
Читайте также: Сборная России показала форму на матч Лиги наций против команды Турции| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Конте - самый высокооплачиваемый тренер в Серии А
-
Еще один игрок "Интера" заразился коронавирусом
-
Экс-нападающий "Рубина" Кабзе: "Дзюба - самый опасный игрок для Турции"
-
Защитник "Вероны" Гюнтер заразился коронавирусом
-
"Рубин" отказал "Краснодару" в продаже хавбека Хвичи Кварацхелии
-
Хави выиграл свой третий трофей в качестве тренера
-
Рахимов провел первую тренировку в "Уфе"
-
Сборная России показала форму на матч Лиги наций против команды Турции
-
Шомуродов: "Миранчук прислал приветственную смс. Приятно"
-
Назван срок контракта Рахимова с "Уфой"
-
Жена Кокорина в инстаграме опубликовала новое стильное фото в платье
-
Гендиректор "Уфы" прокомментировал назначение Рахимова на пост главного тренера
-
Шомуродов рассказал, как Карпин отреагировал на его уход в "Дженоа"
-
Рашид Рахимов возглавил "Уфу"
-
Депай рассчитывает покинуть "Лион" в январе
-
Ал. Караваев прокомментировал поражение Украины от команды Германии в Лиге наций
-
Гендиректор "Крыльев Советов" Калакуцкий рассказал о задачах клуба на текущий сезон
-
Касильяс: "Моуринью одним из первых позвонил мне после инфаркта"
-
"Ман Сити" и "МЮ" заинтересованы в услугах Маурисио Почеттино
-
Дмитрий Комбаров высказался по поводу возможного возвращения в "Спартак"