Экс-нападающий сборной Греции может перейти в "Крылья Советов"

Бывший форвард сборной Греции Стефанос Атанасиадис может продолжить карьеру в России.

На свой тренировочный сбор в Турции 31-летнего футболиста пригласили "Крылья Советов".

Пресс-служба самарцев утверждает, что права на нападающего принадлежат клубу ПАС из Яннины, однако, по данным Transfermarkt, он является свободным агентом.

Напомним, что зимой "Крылья" могут потерять своего лучшего бомбардира Александра Соболева, которым интересуются не только в России, но и в Европе.

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