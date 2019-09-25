Экс-нападающий сборной Литвы покончил жизнь самоубийством
Бывший форвард сборной Литвы Артурас Римкявичюс свёл счёты с жизнью, сообщает официальный сайт УЕФА.
36-летний футболист покончил с собой, выстрелив из пистолета. Инцидент произошёл в понедельник. У него остались жена и две дочери.
Римкявичюс является автором рекорда по числу голов за один чемпионат Литвы - в 2012 году, выступая за "Шяуляй", он отличился 35 раз.
За национальную сборную нападающий провёл 7 матчей и забил 3 мяча. В 2016 году спортсмен завершил карьеру из-за травм, впоследствии работал детским тренером.
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