Экс-нападающий "Спартака" Веллитон вернулся в эмиратский клуб

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Экс-нападающий "Спартака" Веллитон вернулся в эмиратский клуб

Экс-игрок "Спартака" Веллитон стал игроком "Аль-Шарджа", где выступал с 2017 по 2019 год.

Контракт футболиста с эмиратским клубом рассчитан на один сезон.

Прошлый сезон 33-летний бразилец также провел в команде ОАЭ, "Аль-Васле".

В московском клубе Веллитон играл с 2007 по 2014 год. В 133 матчах за команду бразилец забил 61 гол.

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