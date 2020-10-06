Экс-нападающий "Спартака" Зе Луиш стал игроком "Локомотива"

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Экс-нападающий "Спартака" Зе Луиш стал игроком "Локомотива"

Форвард Зе Луиш перешел из "Порту" в "Локомотив". Об этом сообщается на официальном сайте "железнодорожников".

Контракт форварда с "Локомотивом" рассчитан до лета 2023 года. В клубе он будет выступать под 29-м номером.

Напомним, 29-летний игрок выступал за "Спартак" с 2015 по 2019 год. В составе "красно-белых" он провел 109 матчей, отметившись 35 голами и 23 ассистами.

В сезоне-2019/20 Зе Луиш провел 31 матч за "Порту", забил 10 голов и сделал две результативные передачи. 

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