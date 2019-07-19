Экс-нападающий "Зенита" Рондон стал игроком "Далянь Ифан"

Теги вест бромвич альбиондалянь ифанхосе саломон рондонтрансферы

Экс-нападающий "Зенита" Рондон стал игроком "Далянь Ифан"

"Вест Бромвич" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Хосе Саломона Рондона в "Далянь Ифан".

Сумма трансфера составила 18,27 миллионов евро. 29-летний футболист заключил с китайским клубом контракт до декабря 2022 года.

В "Далянь Ифан" венесуэлец воссоединится с Рафаэлем Бенитесом, с которым работал в "Ньюкасле".

Рондон перешёл в "Вест Бромвич" из "Зенита" в августе 2015 года. В составе "дроздов" форвард провёл 120 матчей, забил 28 голов и сделал 10 ассистов.

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