Экс-наставник "Баварии" может возглавить "Арсенал"

Новым главным тренером лондонского "Арсенала" может стать хорват Нико Ковач, сообщает Goal.com.

По данным источника, представители английского клуба сообщили хорватскому специалисту, что проявляют к нему интерес. В связи с этим, Ковач прилетит в Англию, чтобы посетить матч 16-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" - "Арсенал", который состоится 9 декабря.

Напомним, что "Арсенал" остался без главного тренера после отставки Унаи Эмери. В данный момент командой временно руководит Фредди Юнгберг.

Что касается 48-летнего Ковача, то несколько недель назад он был уволен с поста главного тренера мюнхенской "Баварии".

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