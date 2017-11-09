Экс-наставник "Лиона" Гард возглавил "Монреаль Импакт"

"Монреаль Импакт" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Реми Гарда.

51-летний французский специалист заключил с канадским клубом трёхлетний контракт.

Стоит отметить, что Гард известен по работе с "Лионом" и "Астон Виллой".

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