Экс-наставник "Лиона" Гард возглавил "Монреаль Импакт"
"Монреаль Импакт" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Реми Гарда.
51-летний французский специалист заключил с канадским клубом трёхлетний контракт.
Стоит отметить, что Гард известен по работе с "Лионом" и "Астон Виллой".
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|34
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|34
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|4
|ДК Юнайтед
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|34
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|Остин Азтекс
|34
|41
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|Коламбус Крю
|34
|36
|10
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|34
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|Western Conference
|М
|О
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|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
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|Реал Солт-Лейк
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|46
|7
|Portland Timbers
|34
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|8
|Whitecaps
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|39
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|34
|34