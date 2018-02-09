Экс-наставник "Локомотива" возглавил "Химки"

Новым главным тренером "Химок" назначен Юрий Красножан, сообщает ТАСС.

На этом посту специалист сменил Александра Ирхина.

Стоит отметить, что последним местом работы 54-летнего Красножана была сборная Казахстана, которую он покинул в декабре 2015 года. Ранее он возглавлял нальчикский "Спартак", московский "Локомотив", вторую сборную России, "Анжи", "Кубань" и "Терек".

После 25 туров "Химки" занимают 13-е место в ФНЛ.

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