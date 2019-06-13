Экс-наставник "Локомотива" возглавил клуб АПЛ

Новым главным тренером "Вест Бромвича" назначен Славен Билич, сообщает официальный сайт клуба.

Хорватский специалист подписал с английским клубом контракт до лета 2021 года.

"Я в восторге от возможности вернуться в Англию. "Вест Бромвич" убедил меня, что они намерены вернуться в АПЛ. Я не думал дважды, когда получил от них предложение", - сказал Билич.

50-летний Билич ранее тренировал "Хайдук", сборную Хорватии, "Бешикташ", "Вест Хэм" и "Аль-Иттихад".

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