Экс-наставник сборной России возглавит "Фейеноорд"
Бывший главный тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат возглавит "Фейеноорд", сообщает Voetbal International.
По информации источника, 71-летний специалист, который сейчас находится у руля "Утрехта", является приоритетным кандидатом для роттердамского клуба.
Стороны активно ведут переговоры и близки к достижению договорённости. Адвоката устраивает предложение "Фейеноорда" в плане зарплаты, осталось обсудить задачи, которые будут стоять перед голландским грандом.
Стоит отметить, что опытный наставник сменит на тренерском мостике "Фейеноорда" Джованни ван Бронкхорста, который решил летом покинуть клуб.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|20
|55
|2
|Аякс
|20
|50
|3
|Фейеноорд
|20
|39
|4
|АЗ
|20
|34
|5
|Витесс
|20
|30
|6
|Утрехт
|20
|28
|7
|ВВВ Венло
|20
|26
|8
|Хераклес
|20
|26
|9
|Виллем II
|20
|25
|10
|Зволле
|20
|24
|11
|АДО Ден Хааг
|20
|24
|12
|Фортунна Ситтард
|20
|23
|13
|Херенвен
|20
|22
|14
|Эксельсиор
|20
|22
|15
|Гронинген
|20
|21
|16
|Эммен
|20
|21
|17
|Де Графсхап
|20
|18
|18
|НАК Бреда
|20
|16