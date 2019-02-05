Экс-наставник сборной России возглавит "Фейеноорд"

Теги утрехтфейеноорддик адвокатджованни ван бронкхорст

Экс-наставник сборной России возглавит "Фейеноорд"

Бывший главный тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат возглавит "Фейеноорд", сообщает Voetbal International.

По информации источника, 71-летний специалист, который сейчас находится у руля "Утрехта", является приоритетным кандидатом для роттердамского клуба.

Стороны активно ведут переговоры и близки к достижению договорённости. Адвоката устраивает предложение "Фейеноорда" в плане зарплаты, осталось обсудить задачи, которые будут стоять перед голландским грандом.

Стоит отметить, что опытный наставник сменит на тренерском мостике "Фейеноорда" Джованни ван Бронкхорста, который решил летом покинуть клуб.

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