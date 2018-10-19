Экс-наставник сборной Словакии рассказал шокирующие детали ухода из команды

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Экс-наставник сборной Словакии рассказал шокирующие детали ухода из командыБывший главный тренер сборной Словакии​ Ян Козак объяснил причины своего ухода.

Специалист отмечает, что решил уйти после того, как семь игроков его команды приняли участие в тусовке после поражения от Чехии.

"Я не хотел давать комментировать, чтобы не вмешиваться в подготовку к матчу против Швеции. Это очень больно. Как пощечина. После матча с чехами я не мог уснуть, дважды пересматривал запись матча. Затем пошел к игрокам. Мартин Дубравка, Михал Шулла, Владимир Вайсс, Станислав Лоботка, Милан Шкриньяр, Норберт Дьембер и Любомир Шатка приняли участи в тусовке.

Я встретился с Мартином Шкртелом и Мареком Хамшиком, чтобы разобраться, что происходит. Оба были удивлены. После тренировки я попытался понять. Я посмотрел в глаза им и спросил, почему они это сделали. Дубравка отметил, что у него трудный период в "Ньюкасле", Вайсс сказал, что не знает, почему пошел, а Лоботка признался, что у него был тяжелый график в "Сельте", и он нуждался в отдыхе. Шкриньяр сказал то же самое, и я был очень разочарован. Шатка сказал, что просто пошел с друзьями.

У меня был вариант притвориться и сделать вид, что ничего не произошло, или выгнать их из команды, однако не могу представить будущее сборной Словакии без Дубравки, Шкриньяра, Лоботки и Вайсса. Поэтому, поэтому решил уйти я. Позвонил президенту федерации, но не объяснил причину. Не хотел ехать в Швецию с этими игроками", - сказал он. | http://soccernews.ru

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