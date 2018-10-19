Экс-наставник сборной Словакии рассказал шокирующие детали ухода из команды
Бывший главный тренер сборной Словакии Ян Козак объяснил причины своего ухода.
Специалист отмечает, что решил уйти после того, как семь игроков его команды приняли участие в тусовке после поражения от Чехии.
"Я не хотел давать комментировать, чтобы не вмешиваться в подготовку к матчу против Швеции. Это очень больно. Как пощечина. После матча с чехами я не мог уснуть, дважды пересматривал запись матча. Затем пошел к игрокам. Мартин Дубравка, Михал Шулла, Владимир Вайсс, Станислав Лоботка, Милан Шкриньяр, Норберт Дьембер и Любомир Шатка приняли участи в тусовке.
Я встретился с Мартином Шкртелом и Мареком Хамшиком, чтобы разобраться, что происходит. Оба были удивлены. После тренировки я попытался понять. Я посмотрел в глаза им и спросил, почему они это сделали. Дубравка отметил, что у него трудный период в "Ньюкасле", Вайсс сказал, что не знает, почему пошел, а Лоботка признался, что у него был тяжелый график в "Сельте", и он нуждался в отдыхе. Шкриньяр сказал то же самое, и я был очень разочарован. Шатка сказал, что просто пошел с друзьями.
У меня был вариант притвориться и сделать вид, что ничего не произошло, или выгнать их из команды, однако не могу представить будущее сборной Словакии без Дубравки, Шкриньяра, Лоботки и Вайсса. Поэтому, поэтому решил уйти я. Позвонил президенту федерации, но не объяснил причину. Не хотел ехать в Швецию с этими игроками", - сказал он. | http://soccernews.ru
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