Экс-наставник "Шахтера" Каштру определился с новым клубом

Теги шахтер донецклуиш каштру

Экс-наставник "Шахтера" Каштру определился с новым клубом

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру возглавит катарский "Аль-Духаиль", сообщает Mais Futebol.  

По сведениям источника, португальский специалист подпишет с клубом контракт до лета 2023 года. Каштру в мае покинул "Шахтер" и стал свободным агентом.

59-летний Каштру тренировал "Шахтер" два года. Под его руководством донецкий клуб становился чемпионом Украины, а также доходил до полуфинала Лиги Европы.

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