Экс-наставник "Шахтера" Каштру определился с новым клубом
Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен
Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру возглавит катарский "Аль-Духаиль", сообщает Mais Futebol.
По сведениям источника, португальский специалист подпишет с клубом контракт до лета 2023 года. Каштру в мае покинул "Шахтер" и стал свободным агентом.
59-летний Каштру тренировал "Шахтер" два года. Под его руководством донецкий клуб становился чемпионом Украины, а также доходил до полуфинала Лиги Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13