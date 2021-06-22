Экс-наставник "Шахтера" Каштру определился с новым клубом

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру возглавит катарский "Аль-Духаиль", сообщает Mais Futebol.

По сведениям источника, португальский специалист подпишет с клубом контракт до лета 2023 года. Каштру в мае покинул "Шахтер" и стал свободным агентом.

59-летний Каштру тренировал "Шахтер" два года. Под его руководством донецкий клуб становился чемпионом Украины, а также доходил до полуфинала Лиги Европы.

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