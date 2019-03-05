Экс-одноклубник Ибрагимовича: "Как-то поцеловал спящего Златана в губы и сразу прилетело два удара"

2 Теги златан ибрагимовичаякс

Экс-одноклубник Ибрагимовича: "Как-то поцеловал спящего Златана в губы и сразу прилетело два удара"

Экс-одноклубник Златана Ибрагимовича по "Аяксу" Энди Ван Дер Мейде рассказал в эфире передачи VTBL забавный случай, связанный со шведом.

"Однажды, я сидел со Златаном в автобусе, он уснул. У меня были гомосексуальные наклонности, поэтому я решил поцеловать его прямо в губы. Спустя я несколько секунд мне прилетело два удара", - рассказал игрок. 

Футболисты играли в составе "Аякса" с 2001 по 2003 год.

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Комментарии

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OkTawius
Димон

да уж, видимо никогда мне не понять европейские "ценности"

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jugulator
Пьянь

Всего два?! Легко отделался гомосек, однако.

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