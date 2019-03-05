Экс-одноклубник Ибрагимовича: "Как-то поцеловал спящего Златана в губы и сразу прилетело два удара"
Экс-одноклубник Златана Ибрагимовича по "Аяксу" Энди Ван Дер Мейде рассказал в эфире передачи VTBL забавный случай, связанный со шведом.
"Однажды, я сидел со Златаном в автобусе, он уснул. У меня были гомосексуальные наклонности, поэтому я решил поцеловать его прямо в губы. Спустя я несколько секунд мне прилетело два удара", - рассказал игрок.
Футболисты играли в составе "Аякса" с 2001 по 2003 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|24
|61
|2
|Аякс
|23
|56
|3
|Фейеноорд
|24
|46
|4
|АЗ
|24
|43
|5
|Витесс
|24
|39
|6
|Утрехт
|24
|36
|7
|Хераклес
|24
|35
|8
|Гронинген
|24
|31
|9
|Херенвен
|24
|30
|10
|ВВВ Венло
|24
|29
|11
|Виллем II
|24
|28
|12
|АДО Ден Хааг
|24
|28
|13
|Фортунна Ситтард
|24
|26
|14
|Эксельсиор
|24
|26
|15
|Зволле
|23
|25
|16
|Эммен
|24
|24
|17
|Де Графсхап
|24
|22
|18
|НАК Бреда
|24
|17