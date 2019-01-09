Экс-подруга Роналду заявила, что посадит игрока в тюрьму
Экс-подруга нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Жасмин Леннар в своем твиттере написала, хочет помочь Кэтрин Майорге, которая обвинила футболиста в изнасиловании.
"Я долго думала, но все-таки решила обратиться к Кэтрин Майорге и ее команде юристов, чтобы помочь ей с обвинениями Криштиану Роналду в том, что он ее изнасиловал.
Я не собираюсь больше молчать и закрывать глаза на его вранье. Он наглый, высокомерный и бесчувственный. Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь Майоргу.
У меня есть множество сообщений от Роналду, в которых он смеется над тем, как психологически издевается над матерью своего ребенка и обращается с ней как с дерьмом. Он тиран и врун. Вся его жизнь - ложь. У каждого есть свой судный день, и твой грядет.
Он угрожал не только мне, но и моим родственникам. Черт возьми, Криштиану, кто, как ты думаешь, ты такой?
Я понимаю, что некоторых это может огорчить, но я не шучу. Это очень серьезно и нужно решать с юристами. В конце концов правда станет всем известна", - написала Леннар.
Роналду встречался с девушкой в 2009 году. На тот момент он играл в составе "Манчестер Юнайтед".
Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в 2009 году. Однако футболист заявил, что все произошло по обоюдному согласию.
Не пропустите: Все в сборе: Роналду опубликовал трогательное семейное фото. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 9 января
-
Сын Симеоне стал игроком "Химнасии"
-
"Реал" разгромил "Леганес" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании
-
ПСЖ не попал в полуфинал Кубка Франции из-за проигрыша "Генгаму"
-
"Уфа" поздравила Зинченко с дебютным голом за "Манчестер Сити"
-
1
"Манчестер Сити" разгромил "Бертон", Жезус оформил покер
-
1
В Кубке Испании "Вильярреал" и "Эспаньол" не смогли выявить победителя, а "Хетафе" обыграл "Вальядолид"
-
1
"Реал" начал переговоры с Моуринью
-
Аяз Гулиев поделился эмоциями от возвращения в "Спартак"
-
Икарди оштрафован на крупную сумму из-за опоздания на тренировку "Интера"
-
1
Матчи Лиги чемпионов могут перенести на выходные
-
1
"Жирона" и "Атлетико" не выявили победителя в матче 1/8 финала Кубка Испании
-
1
Иско поставил лайк под критикующим "Реал" постом
-
"Монако" обыграл "Ренн" в серии пенальти и вышел в полуфинал Кубка лиги
-
Буффон рассказал о времени, когда он перешел в "Ювентус"
-
"Зенит" отказался продавать Ригони
-
1
"Леванте" - "Барселона": анонс и прогноз матча 1/8 финала Кубка Испании
-
1
Стиль: Роналду опубликовал фото с сыном
-
1
"Наполи" планирует перехватить трансферную цель "Челси"
-
1
Китайский клуб предложил "Вест Хэму" крупную сумму за форварда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
|39
|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8