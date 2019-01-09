Экс-подруга Роналду заявила, что посадит игрока в тюрьму

1 Теги криштиану роналдуювентусманчестер юнайтед

Экс-подруга Роналду заявила, что посадит игрока в тюрьму

Экс-подруга нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Жасмин Леннар в своем твиттере написала, хочет помочь Кэтрин Майорге, которая обвинила футболиста в изнасиловании.

"Я долго думала, но все-таки решила обратиться к Кэтрин Майорге и ее команде юристов, чтобы помочь ей с обвинениями Криштиану Роналду в том, что он ее изнасиловал.

Я не собираюсь больше молчать и закрывать глаза на его вранье. Он наглый, высокомерный и бесчувственный. Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь Майоргу.

У меня есть множество сообщений от Роналду, в которых он смеется над тем, как психологически издевается над матерью своего ребенка и обращается с ней как с дерьмом. Он тиран и врун. Вся его жизнь - ложь. У каждого есть свой судный день, и твой грядет.

Он угрожал не только мне, но и моим родственникам. Черт возьми, Криштиану, кто, как ты думаешь, ты такой?

Я понимаю, что некоторых это может огорчить, но я не шучу. Это очень серьезно и нужно решать с юристами. В конце концов правда станет всем известна", - написала Леннар.

Роналду встречался с девушкой в 2009 году. На тот момент он играл в составе "Манчестер Юнайтед".

Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в 2009 году. Однако футболист заявил, что все произошло по обоюдному согласию.

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Комментарии

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