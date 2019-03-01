Экс-полузащитник "Атлетико" сменил Китай на США
Бывший полузащитник мадридского "Атлетико" Николас Гайтан продолжит карьеру в США.
"Далянь Ифан" в своём официальном твиттере объявил о переходе 31-летнего аргентинца в "Чикаго Файр".
Сумма трансфера, а также условия контракта между футболистом и американским клубом пока неизвестны.
Гайтан выступал за "Далянь Ифан" с февраля 2018 года, сыграл 28 матчей, забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.
Не пропустите: "Лос-Анджелес Гэлакси" близок к подписанию экс-нападающего "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Хавбек ЦСКА Ахметов рассказал, за какой европейский клуб болеет
-
Жеребьёвка 1/2 финала Кубка Франции: ПСЖ и "Лион" узнали своих соперников
-
Принято громкое решение о билетах на матч "Арсенал" - ЦСКА
-
Джилардино начал тренерскую карьеру
-
Экс-полузащитник "Атлетико" сменил Китай на США
-
Черышев показал фото из раздевалки "Валенсии" после выхода в финал Кубка Испании
-
Раньери занял седьмое место в списке самых быстро увольняемых тренеров АПЛ
-
"Арсенал" хочет купить 17-летнего бразильца
-
Кокорину могут изменить меру пресечения на подписку о невыезде
-
"Реал" уволил тренера юношеской команды за публичную критику игры в Эль Класико
-
"Динамо" может уволить Широкова: названа причина
-
1
"Барселона" потроллила Модрича
-
"Манчестер Юнайтед" определился с главным тренером
-
Главные новости дня: 28 февраля
-
Экс-президент "Спартака" поделился ожиданиями от встречи с "Краснодаром"
-
Никто не должен обсуждать команду и клуб: Ковач прокомментировал конфликт с Рафиньей
-
Молодой защитник "Аякса" перейдет в топ-клуб Франции
-
"Валенсия" обыграла "Бетис" и прошла в финал Кубка Короля (видео гола)
-
Неймар назвал своего кумира
-
Полузащитник "Челси" установил рекорд в АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|64
|2
|Цзянсу Шунтиан
|30
|57
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
|5
|Бейджин Гуоан
|30
|43
|6
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
|37
|10
|Тянцзин Теда
|30
|36
|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30