Экс-полузащитник "Атлетико" сменил Китай на США

Бывший полузащитник мадридского "Атлетико" Николас Гайтан продолжит карьеру в США.

"Далянь Ифан" в своём официальном твиттере объявил о переходе 31-летнего аргентинца в "Чикаго Файр".

Сумма трансфера, а также условия контракта между футболистом и американским клубом пока неизвестны.

Гайтан выступал за "Далянь Ифан" с февраля 2018 года, сыграл 28 матчей, забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.

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