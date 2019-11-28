Экс-полузащитник "Интера" Станкович получил должность в миланском клубе

Теги интер миландеян станкович

Экс-полузащитник "Интера" Станкович получил должность в миланском клубе

Бывший хавбек "Интера" Деян Станкович вернулся в миланский клуб. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

По данным источника, 41-летний серб будет работать в молодежной академии "синих". Экс-игрок будет заниматься формированием техники у детей.

Станкович провел в "Интере"  326 матчей, забив 42 гола. Карьеру футболист завершил в 2013 году. 

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