Экс-полузащитник "Интера" Станкович получил должность в миланском клубе
Бывший хавбек "Интера" Деян Станкович вернулся в миланский клуб. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
По данным источника, 41-летний серб будет работать в молодежной академии "синих". Экс-игрок будет заниматься формированием техники у детей.
Станкович провел в "Интере" 326 матчей, забив 42 гола. Карьеру футболист завершил в 2013 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|13
|35
|2
|Интер Милан
|13
|34
|3
|Лацио
|13
|27
|4
|Кальяри
|13
|25
|5
|Рома
|13
|25
|6
|Аталанта
|13
|22
|7
|Наполи
|13
|20
|8
|Парма
|13
|18
|9
|Хеллас Верона
|13
|18
|10
|Фиорентина
|13
|16
|11
|Торино
|13
|14
|12
|Милан
|13
|14
|13
|Удинезе
|13
|14
|14
|Сассуоло
|12
|13
|15
|Болонья
|13
|13
|16
|Сампдория
|13
|12
|17
|Лечче
|13
|11
|18
|Дженоа
|13
|10
|19
|СПАЛ
|13
|9
|20
|Брешия
|12
|7