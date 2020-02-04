Экс-полузащитник "Ливерпуля" Маркович не исключил переход в российский клуб

Хавбек "Партизана" Лазар Маркович допускает, что в будущем станет игроком одного из российских клубов.

"Сейчас моя задача - быть в "Партизане" и показать свой уровень. Посмотрим. Возможно, я снова перееду в Европу. Возможно, останусь в Сербии. Кто знает, может, и в России окажусь. Мне нравится Россия, мы как братья. Я слышал только хорошее о людях, городе, чемпионате от всех друзей, которые играли у вас. Всё возможно", - сказал Маркович.

25-летний серб известен по выступлениям за "Ливерпуль", "Бенфику", "Фенербахче", "Спортинг" и "Фулхэм".

В текущем сезоне Маркович сыграл за "Партизан" 7 матчей и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.

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