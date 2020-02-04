Экс-полузащитник "Ливерпуля" Маркович не исключил переход в российский клуб

Теги партизанливерпульлазар маркович

Экс-полузащитник "Ливерпуля" Маркович не исключил переход в российский клуб

Хавбек "Партизана" Лазар Маркович допускает, что в будущем станет игроком одного из российских клубов.

"Сейчас моя задача - быть в "Партизане" и показать свой уровень. Посмотрим. Возможно, я снова перееду в Европу. Возможно, останусь в Сербии. Кто знает, может, и в России окажусь. Мне нравится Россия, мы как братья. Я слышал только хорошее о людях, городе, чемпионате от всех друзей, которые играли у вас. Всё возможно", - сказал Маркович.

25-летний серб известен по выступлениям за "Ливерпуль", "Бенфику", "Фенербахче", "Спортинг" и "Фулхэм".

В текущем сезоне Маркович сыграл за "Партизан" 7 матчей и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.

Не пропустите: Хавбек ЦСКА Сигурдссон сравнил исландский чемпионат и РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

На этой неделе в Европе пройдет куча интересных матчей: мы расскажем, чем скоротать время до выходных!

На этой неделе в Европе пройдет куча интересных матчей: мы расскажем, чем скоротать время до выходных!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов