Экс-полузащитник "Ливерпуля" Маркович не исключил переход в российский клуб
Хавбек "Партизана" Лазар Маркович допускает, что в будущем станет игроком одного из российских клубов.
"Сейчас моя задача - быть в "Партизане" и показать свой уровень. Посмотрим. Возможно, я снова перееду в Европу. Возможно, останусь в Сербии. Кто знает, может, и в России окажусь. Мне нравится Россия, мы как братья. Я слышал только хорошее о людях, городе, чемпионате от всех друзей, которые играли у вас. Всё возможно", - сказал Маркович.
25-летний серб известен по выступлениям за "Ливерпуль", "Бенфику", "Фенербахче", "Спортинг" и "Фулхэм".
В текущем сезоне Маркович сыграл за "Партизан" 7 матчей и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15