Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтдет" стал священником

Экс-полузащитник сборной Северной Ирландии и "Манчестер Юнайтед" Филип Малрайн стал католическим священником.

Карьеру футболист завершил в 2008 году, после чего ударился в религию. В 2016 году 39-летний североирландец был рукоположен в дьяконы в Белфасте, а совсем недавно стал священником.

Малрайн сыграл за основной состав "МЮ" всего один поединок. Также он играл за "Норвич", "Кардифф Сити" и "Лейтон Ориент". На его счету 27 матчей и три гола за сборную Северной Ирландии. | http://soccernews.ru