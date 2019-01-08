Экс-полузащитник московского "Динамо" может перейти в "Монако"

Теги вильям венкердинамо москвамонако

Экс-полузащитник московского "Динамо" может перейти в "Монако"

Полузащитник "Антальяспора" Вильям Венкер в скором времени сменит клуб. Об это информирует Foot Mercato.

В игроке заинтересован "Монако". Стороны уже провели предварительные переговоры. 

Тукущее соглашение Венкера действует до 2020 года.

Ранее футболист выступал в России за московское "Динамо".

В текущем сезоне Венкер участвовал в чемпионате Турции в 7 матчах. 

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