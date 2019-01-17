Экс-полузащитник "Спартака" близок к переходу в "Динамо"

Болгарский полузащитник Ивелин Попов может перейти в московское "Динамо", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, "бело-голубые" предложили футболисту соглашение с зарплатой в 850 тысяч евро в год. Попов некоторое время назад стал свободным агентом, покинув "Спартак".

Стоит отметить, что хавбеком также интересуются "Ростов" и "Рубин".

31-летний Попов выступал за "Спартак" с 2015 по 2018 годы, провел за клуб 97 матчей, забил девять мячей и отдал 15 голевых пасов. Ранее играл за "Рубин", "Кубань", "Газиантепспор" и "Литекс".

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