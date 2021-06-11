Экс-полузащитник "Спартака" возглавил "Крузейро"
Фото инстаграм "Крузейро"
Новым главным тренером "Крузейро" стал бывший хавбек московского "Спартака" Сантос Моцарт.
Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона. У руля "лис" он сменил Фелипе Консейсау.
Моцарт известен по выступлениям за "Спартак" с 2005 по 2009 год.
"Крузейро" в 2019 году впервые в своей истории вылетел из высшего дивизиона Бразилии и до сих пор не вернулся в элиту.
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