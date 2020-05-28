Экс-полузащитник "Ювентуса" Ди Ливио высоко отозвался о Роналду

Бывший хавбек туринского "Ювентуса" Анджело Ди Ливио выразил восхищение игровыми и личностными качествами нападающего "старой синьоры" Криштиану Роналду.

"Он должен играть всегда. Криштиану может отдыхать только раз за 15 матчей. Он достоин восхищения, и это доказывают все его партнёры по команде, которые так хорошо с ним ладят. Роналду - это суперчемпион. Он подаёт пример отношения к работе и правильного образа жизни. Криштиану никогда не создаёт проблем. Снимаю шляпу перед ним", - цитирует Ди Ливио Goal.com.

35-летний Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года, сыграл 75 матчей, забил 53 гола и сделал 14 ассистов.

Ди Ливио защищал цвета "бьянконери" с 1993 по 1999 год.

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