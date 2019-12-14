Экс-полузащитник "Зенита" Паредес заявил о желании вернуться в "Бока Хуниорс"

Хавбек ПСЖ Леандро Паредес признался, что хочет вернуться в "Бока Хуниорс", воспитанником которого он является.

"Предпочёл бы вернуться в "Боку" и выиграть Кубок Либертадорес вместо того, чтобы выиграть Лигу Чемпионов и получить "Золотой мяч" в составе ПСЖ", - цитирует аргентинца Football.fr.

Напомним, что год назад ПСЖ купил Паредеса у питерского "Зенита" за 40 миллионов евро.

В составе парижан полузащитник провёл 34 матча и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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