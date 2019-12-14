Экс-полузащитник "Зенита" Паредес заявил о желании вернуться в "Бока Хуниорс"
Хавбек ПСЖ Леандро Паредес признался, что хочет вернуться в "Бока Хуниорс", воспитанником которого он является.
"Предпочёл бы вернуться в "Боку" и выиграть Кубок Либертадорес вместо того, чтобы выиграть Лигу Чемпионов и получить "Золотой мяч" в составе ПСЖ", - цитирует аргентинца Football.fr.
Напомним, что год назад ПСЖ купил Паредеса у питерского "Зенита" за 40 миллионов евро.
В составе парижан полузащитник провёл 34 матча и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
Не пропустите: ПСЖ и "Ювентус" рассматривают вариант обмена игроками. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Нападающий из провинции: как Иммобиле превратился в лучшего бомбардира Серии "А"?
-
"Атлетико" готов снизить цену на Сауля
-
"Ростов" опубликовал видеоролик, посвящённый разгромной победе над "Спартаком"
-
Неймара заметили в компании российской топ-модели
-
Тренер "Реал Сосьедада": "Остановить Месси невозможно"
-
СМИ узнали о странном решении Федуна по поводу будущего Ананидзе в "Спартаке"
-
Основной игрок "Барселоны" усугубил травму, катаясь на сноуборде
-
Хабиб посоветовал Роналду подумать о завершении карьеры
-
Президент Ла Лиги Тебас раскритиковал Флорентино Переса
-
Ванда Нара мешает ПСЖ выкупить Икарди
-
Моуринью "наехал" на Орье
-
1
Клопп и игроки "Ливерпуля" ярко поздравили больных детей с Рождеством
-
Экс-полузащитник "Зенита" Паредес заявил о желании вернуться в "Бока Хуниорс"
-
1
"Реал" хочет отдать Йовича в аренду
-
Малком опубликовал видео со своими голами на тренировке
-
1
Акинфеев рассказал, каким видит завершение своей карьеры
-
Озил выступил с критикой в адрес Китая
-
"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" готовы заплатить 50 миллионов евро за шведского таланта
-
Выживший в авиакатастрофе защитник "Шапекоэнсе" объявил о завершении карьеры
-
"Манчестер Сити" попытается вернуть Санчо
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аргентинос Хуниорс
|16
|30
|2
|Бока Хуниорс
|16
|29
|3
|Ланус
|16
|29
|4
|Велес Сарсфилд
|16
|28
|5
|Ривер Плейт
|15
|27
|6
|Арсенал
|16
|27
|7
|Росарио Сентраль
|16
|26
|8
|Расинг Клуб
|16
|26
|9
|Сан Лоренцо
|16
|26
|10
|Атлетико Тукуман
|16
|25
|11
|Тальерес де Кордоба
|16
|24
|12
|Эстудиантес
|16
|24
|13
|Ньюэллз Олд Бойз
|15
|22
|14
|Индепендьенте
|14
|21
|15
|Дефенса и Хустисия
|16
|21
|16
|Банфилд
|16
|20
|17
|Унион Санта-Фе
|16
|20
|18
|К Кордоба Сантьяго
|16
|18
|19
|Колон
|16
|16
|20
|Уракан
|16
|15
|21
|Химнасия Ла-Плата
|16
|14
|22
|Патронато Парана
|16
|13
|23
|Альдосиви
|16
|12
|24
|Годой Крус
|16
|9