Экс-полузащитник "Зенита" Власов объявил о завершении карьеры

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Экс-полузащитник "Зенита" Власов объявил о завершении карьеры

35-летний российский хавбек Олег Власов принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Футболист известен по выступлениям за "Зенит", "Сатурн", "Терек", "Торпедо", "Мордовию", тульский "Арсенал", питерское "Динамо" и "Ленинградец".

"Да, карьеру я завершил. После ухода из "Ленинградца" почти год прошёл. Куда уже возобновлять. Интереса от других клубов не было. Никаких вариантов и предложений, поэтому принял решение закончить. Немного грустно. Время пролетело очень быстро. Карьера получилась немного рваной. Не сказал бы, что с большими подъёмами. А вот падения были. Много пропустил из-за травм. Но случались, слава богу, и хорошие моменты. Есть о чём вспоминать", - сказал Власов.

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