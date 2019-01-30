Экс-полузащитник "Зенита" войдет в тренерский штаб Кержакова в юношеской сборной России

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Владимир Быстров станет частью тренерского штаба Александра Кержакова в юношеской сборной России 2001 года рождения. Об этом сообщает Sport24.ru.

Кержаков руководит сборной с весны 2018 года.

"Владимир Быстров действительно войдет в тренерский штаб юношеской сборной России 2001 года рождения в качестве одного из тренеров команды. Он уже получил тренерскую лицензию категории Д", - сказал Кержаков.

Быстров играл за "Зенит" с 2001 по 2005 год, после чего перешел в "Спартак" за 4 миллиона евро. В 2009-ом вернулся в петербургский клуб. Вместе с "Зенитом" он стал чемпионом России (2010, 2011/12), обладателем Кубка России (2009/10), Кубка Премьер-лиги (2003) и Суперкубка России (2011). Также футболист играл за "Краснодар" и "Тосно".

Стоит отметить, что 34-летний футболист не объявлял о завершении карьеры.

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