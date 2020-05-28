Экс-помощник Гвардиолы: "Плохая игра для Месси - это два ассиста и пара движений, что приведет ко взятию ворот"
Доменек Торрент, экс-помощник наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, поделился мнением о капитане "Барселоны" Лионеле Месси.
"Он лучший футболист. Для меня Лео неповторим. Сомневаюсь, что когда-нибудь увижу что-либо подобное в своей жизни. Он выступает на самом высоком уровне на протяжении 15 лет. Он лучший игрок даже в тот день, когда не в лучшей форме. Плохая игра для Месси - это два ассиста и пара движений, что приведет ко взятию ворот. Я видел много великолепных игроков, однако никто не оставался на высоком уровне 15 лет, как он.
Он сможет выступать еще несколько лет. Месси часто опускается в полузащиту в поисках мяча. Через несколько лет он мог бы играть как Хави, если бы захотел. Он отлично контролирует мяч, отдает ассисты и заботится о своем теле на протяжении всей своей карьеры. Когда Месси начнет терять скорость, то он может уйти играть в полузащиту", - приводит слова Торрента Ole.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14