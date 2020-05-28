Экс-помощник Гвардиолы: "Плохая игра для Месси - это два ассиста и пара движений, что приведет ко взятию ворот"

Доменек Торрент, экс-помощник наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, поделился мнением о капитане "Барселоны" Лионеле Месси.

"Он лучший футболист. Для меня Лео неповторим. Сомневаюсь, что когда-нибудь увижу что-либо подобное в своей жизни. Он выступает на самом высоком уровне на протяжении 15 лет. Он лучший игрок даже в тот день, когда не в лучшей форме. Плохая игра для Месси - это два ассиста и пара движений, что приведет ко взятию ворот. Я видел много великолепных игроков, однако никто не оставался на высоком уровне 15 лет, как он.

Он сможет выступать еще несколько лет. Месси часто опускается в полузащиту в поисках мяча. Через несколько лет он мог бы играть как Хави, если бы захотел. Он отлично контролирует мяч, отдает ассисты и заботится о своем теле на протяжении всей своей карьеры. Когда Месси начнет терять скорость, то он может уйти играть в полузащиту", - приводит слова Торрента Ole.

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