Экс-помощник Гвардиолы: "Своей карьерой Месси заслуживает победы на ЧМ-2022"

Теги барселоналионель мессиаргентина

Экс-помощник Гвардиолы: "Своей карьерой Месси заслуживает победы на ЧМ-2022"

Доменек Торрент, экс-помощник наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, поделился мнением о выступлениях Лионеля Месси за сборную Аргентины.

"Я понимаю, почему Месси сравнивают с Диего Марадоной. Диего был великолепным футболистом. Возможно, не с такой продолжительной карьерой на высочайшем уровне, как у Лео. Однако Диего выиграл мундиаль 1986 года. Точнее сказать, он был ключевым игроком на том ЧМ.

Лео мог стать чемпионом мира в Бразилии в 2014 году в равном финале против Германии. Если бы он тогда победил, то сегодня в Аргентине его оценивали бы иначе. Я думаю, что несправедливо оценивать его по тому, выиграл ли он кубок мира или нет. Уверен, что на ЧМ-2022 он будет в лучшей форме и, надеюсь, сможет поднять там кубок. Своей карьерой он заслуживает этого", - приводит слова Торрента Ole.

Читайте также: Марадона поделился воспоминаниями от выступлений за сборную Аргентину. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 28 мая

Главные новости дня: 28 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов