Экс-помощник Гвардиолы: "Своей карьерой Месси заслуживает победы на ЧМ-2022"

Доменек Торрент, экс-помощник наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, поделился мнением о выступлениях Лионеля Месси за сборную Аргентины.

"Я понимаю, почему Месси сравнивают с Диего Марадоной. Диего был великолепным футболистом. Возможно, не с такой продолжительной карьерой на высочайшем уровне, как у Лео. Однако Диего выиграл мундиаль 1986 года. Точнее сказать, он был ключевым игроком на том ЧМ.

Лео мог стать чемпионом мира в Бразилии в 2014 году в равном финале против Германии. Если бы он тогда победил, то сегодня в Аргентине его оценивали бы иначе. Я думаю, что несправедливо оценивать его по тому, выиграл ли он кубок мира или нет. Уверен, что на ЧМ-2022 он будет в лучшей форме и, надеюсь, сможет поднять там кубок. Своей карьерой он заслуживает этого", - приводит слова Торрента Ole.

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