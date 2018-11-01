Экс-помощник Карреры: "Отставка Массимо – не панацея от организационных бед"

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Экс-помощник Карреры: "Отставка Массимо – не панацея от организационных бед"

По сообщению "Матч ТВ", помощник бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Джорджо Д’Урбано, рассказал, что отставка Карреры не решит проблем московского клуба.

– Считаете ли вы, что Каррера и его тренерский штаб не допускали ошибки в работе, а перепады в игре в прошлом сезоне – дело объективное и запрограммированное?

– Не ошибается тот, кто ничего не делает, а мы работали! Естественно, что иногда мы допускали ошибки. Скажу больше: у нас бывали ссоры, мы могли спорить на разные темы и не всегда приходить к единому знаменателю. Однако при этом мы всегда жили интересами команды, а нашим общим домом с утра до вечера была Тарасовка. Если отбросить эмоции, и посмотреть на итоговую турнирную таблицу, то получится, что "Спартак" в итоге занял третье место и попал в еврокубки.

– Да, но от вас ждали победы в Кубке России и места в Лиге чемпионов!

– Согласен, матч с "Тосно" в полуфинале Кубка страны стал провалом, также как и поражение от "Динамо" в последнем туре первенства. Мне до сих пор обидно за те два проигрыша.

Да, по сравнению с чемпионским сезоном был сделан шаг назад, но "Спартак" остался в числе лучших команд России с неплохими перспективами на будущее. Работа Массимо явно заслуживает большого уважения. А его нынешняя отставка – не панацея от организационных бед. Назначение нового тренера не решит глубинных проблем в отношениях "клуб – команда". 

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