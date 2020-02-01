Экс-помощник Клоппа стал спортивным директором "Динамо"
Московское "Динамо" объявило о назначении Желько Бувача на пост спортивного директора клуба.
Контракт боснийского специалиста с "бело-голубыми" рассчитан до лета 2022 года.
На должности спортивного директора "Динамо" Бувач сменил Романа Орещука, покинувшего клуб в октябре.
58-летний тренер известен по работе с Юргеном Клоппом. Он был ассистентом действующего наставника "Ливерпуля" с 2001 по 2018 год.
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