Экс-помощник Клоппа стал спортивным директором "Динамо"

Московское "Динамо" объявило о назначении Желько Бувача на пост спортивного директора клуба.

Контракт боснийского специалиста с "бело-голубыми" рассчитан до лета 2022 года.

На должности спортивного директора "Динамо" Бувач сменил Романа Орещука, покинувшего клуб в октябре.

58-летний тренер известен по работе с Юргеном Клоппом. Он был ассистентом действующего наставника "Ливерпуля" с 2001 по 2018 год.

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