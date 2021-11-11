Экс-помощник Кокорина рассказал, как россиянина троллили в раздевалке "Фиорентины"
Фото твиттер "Фиорентины"
Максим Долгий, бывший помощник форварда "Фиорентины" Александра Кокорина, вспомнил о шутках в адрес российского футболиста после его перехода в итальянский клуб.
"Приняли его хорошо. Все ребята в "Фиорентине" очень дружелюбные, особенно латиноамериканцы. С Касересом они постоянно шутили. Помню один эпизод: Саша вышел из раздевалки после тренировки и не смог найти свою машину на стоянке. И тут охранник говорит: "Посмотри в воротах на поле". Короче, Касерес, пока Саша был в душе, взял ключи от его машины и припарковал её прямо в воротах на тренировочном поле. При этом на тренировках атмосфера была абсолютно рабочей, но потом ребята могли себе позволить по-доброму посмеяться.
В столовой все вместе ужинали, общались, пили кофе. Атмосфера была очень дружной. Саше всё нравилось, было приятно находиться с командой. Единственное о чём он жалел, - что он не знал итальянского, так как ребята преимущественно общались на нём. Но они и без этого постоянно вовлекали Сашу в процесс, поддерживали и давали почувствовать, что он часть команды.
Как ещё Касерес мог пошутить? Однажды на Сашино место в раздевалке он приклеил распечатку картинки: старая кнопочная "Нокия", и на ней текст на русском: "Дежурный телефон тюремщика". Даже не знаю, как он это сделал. Но это всё шутки. Это было с позитивом, так что никаких проблем", - рассказал Долгий.
Прошлой зимой "Фиорентина" купила Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро. С тех пор он сыграл 7 матчей и не сделал ни одного голевого действия.
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